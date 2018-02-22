Новые правила техосмотра

В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра, которые ужесточили требования к техническому состоянию автомобилей.

Согласно новому регламенту, не допускаются загрязнения на рассеивателях внешних световых приборов и установка на них бесцветных или окрашенных оптических деталей. Также более тщательное внимание будет уделяться системе гидроусилителя руля. Кроме того, помимо знака аварийной остановки, обязательно будет проводиться досмотр аптечки. Подробности — в сюжете iz.ru.