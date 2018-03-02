Страховщики назвали самые угоняемые в России автомобили

Опрос российских страховщиков показал, что в Москве самыми угоняемыми автомобилями в 2017 году стали Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai, а в Санкт‐Петербурге — BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai. Лидерами в общероссийском масштабе у автоугонщиков стали Lexus и Toyota, передает «РИА Новости».

Машины массовых марок автомобильные воры передают на разбор для последующей перепродажи в виде автозапчастей, рассказал управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств группы «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. А более престижные и дорогие автомобили перегоняют для последующей продажи в другие регионы страны, предварительно перебив номера двигателя и кузова.

По совам Демидова из-за угонов автомобилей страховщики терпят серьезные убытки, сообщает телеканал «360». Так, в прошлом году компания «АльфаСтрахование» не досчиталась по этой причине 597,6 млн рублей, а «Ренессанс страхование» — 365 млн рублей.

Напомним, накануне Министерство внутренних дел РФ сообщило, что за 2017 год на территории страны было зарегистрировано почти 22 тыс. случаев угона автомобилей с целью кражи и почти 21 тыс. случаев угона квалифицировали по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».