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Полиция задержала банду автоугонщиков в Симферополе

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Пятеро жителей Симферополя задержаны по подозрению в угонах и кражах автомобилей. Полиция подозревает группу в совершении порядка 10 преступлений.

Кражи из салонов автомобилей и угоны машин происходили в городе в течение нескольких недель. Злоумышленники действовали преимущественно на территории Киевского района Симферополя. Всего полиция зарегистрировала около десятка эпизодов. По каждому возбуждено уголовное дело.

Ночью 13 февраля сотрудникам МВД удалось задержать пятерых жителей Симферополя. Один из подозреваемых уже был судим за имущественные преступления, пишет ИА «Крыминформ». Сейчас полиция устанавливает причастность группы к другим преступлениям.

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