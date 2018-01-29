Сотрудник сервиса угнал автомобиль начальника в Новгородской области

Сотрудник автосервиса угнал автомобиль своего начальника для того, чтобы съездить в гости к брату в Боровичском районе в Новгородской области, сообщает пресс-служба управления МВД России по области.

В правоохранительные органы с заявлением об угоне автомобиля обратился мужчина, владелец одного из автосервисов в районе. Он рассказал, что пригнал автомобиль в свой автосервис для замены масла и попросил провести работы одного из сотрудников предприятия.

Оставив транспортное средство, мужчина покинул мастерскую, а когда вернулся, то не обнаружил ни автомобиля, ни работника, сообщает «Новгород.ру».

В ходе следственно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что сотрудник автосервиса на транспортном средстве начальника покинул рабочее место и направился к своему брату, в поселок Кулотино в Окуловском районе.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.