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Сотрудник сервиса угнал автомобиль начальника в Новгородской области

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Сотрудник автосервиса угнал автомобиль своего начальника для того, чтобы съездить в гости к брату в Боровичском районе в Новгородской области, сообщает пресс-служба управления МВД России по области.

В правоохранительные органы с заявлением об угоне автомобиля обратился мужчина, владелец одного из автосервисов в районе. Он рассказал, что пригнал автомобиль в свой автосервис для замены масла и попросил провести работы одного из сотрудников предприятия.

Оставив транспортное средство, мужчина покинул мастерскую, а когда вернулся, то не обнаружил ни автомобиля, ни работника, сообщает «Новгород.ру».

В ходе следственно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что сотрудник автосервиса на транспортном средстве начальника покинул рабочее место и направился к своему брату, в поселок Кулотино в Окуловском районе.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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