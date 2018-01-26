Полицейские спасли угонщика от переохлаждения в Саратовской области

Полицейские спасли угонщика автомобиля от переохлаждения в Дергачевском районе в Саратовской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

В правоохранительные органы с заявлением обратился 58-летний мужчина с тем, что у него из гаража у дома в селе Верхазовка был угнан автомобиль Hyundai Solaris. Также, потерпевший рассказал, что ключ зажигания он оставил в транспортном средстве.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных работ обнаружили автомобиль в кювете, недалеко от поселка Заречный. После обнаружения к поиску злоумышленника подключили кинолога со служебной собакой, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Собака быстро взяла след и обнаружила подозреваемого недалеко от брошенного автомобиля. Молодой человек сильно замерз, и сотрудникам полиции пришлось оказывать ему помощь от переохлаждения.

Задержанный сознался в угоне и рассказал, что не справился с управлением транспортным средством и съехал в кювет. Тогда он решил покинуть автомобиль и пойти пешком, но по дороге сильно замерз и устал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.