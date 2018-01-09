Автомобиль Lexus угнали с территории автосалона в Краснодаре

Клиенты автосалона, которые взяли автомобиль Lexus на тест-драйв, угнали дорогую иномарку стоимостью несколько миллионов рублей из одного из краснодарских автосалонов, сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Краснодару.

Инцидент произошел 8 января 2018 года. Около 19:00 в полицию города Краснодара поступило сообщение о том, что несколько неизвестных лиц пришли в автосалон на улице Аэропортовской и взяли автомобиль марки Lexus стоимостью более 5 млн рублей на тест-драйв, однако в салон они больше не вернулись, сообщают «Кубанские новости».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В рамках оперативных мероприятий сотрудники полиции 9 января 2018 года обнаружили автомобиль на границе с Кабардино-Балкарией, сообщает сайт «Комсомольской правды в Краснодаре».