Космонавт рассказал о соревнованиях по бадминтону на МКС

Вернувшийся с орбиты Александр Мисуркин рассказал об игре в бадминтон. Соревнования на МКС участники экспедиции начали 1 января.

Команда была международная, но счет не вели – играли на интерес. Запись турнира можно посмотреть на сайте Роскосмоса.

Капсула космического корабля "Союз МС-06" приземлилась 28 февраля. Вместе с Мисуркиным на Землю вернулись астронавты Ванде Хай и Акаба. Экипаж провел на станции 168 суток.

В В 54-й экспедиции на МКС космонавты установили рекорд. Минсуркин и Шкаплеров провели в открытом космосе 8ч. 13м.

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