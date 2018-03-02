Прямой эфир

Порошенко «вдохновился» поставками Украине комплексов Javelin

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Sergei Stepanov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко назвал «вдохновляющей новостью» решение США поставить Киеву противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

«Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке конгресса это становится реальностью», — написал украинский лидер в Facebook.

Он отметил, что теперь фронт международной оборонной поддержки Украины «открыт», и добавил, что Javelin станут «дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии». 

«Благодарен президенту Дональду Трампу и всей команде поддержки Украины за важное историческое решение», — добавил Порошенко.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявлял, что США и Канада, приняв решение о поставках Украине оружия, открывают ящик Пандоры. 

Напомним, в феврале США передали Украине 2,5 тыс. приборов ночного видения‍ в рамках оказания военной помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США не ограничатся поставками комплексов Javelin Украине
В Грузию поступили американские противотанковые комплексы Javelin

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017