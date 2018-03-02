Порошенко «вдохновился» поставками Украине комплексов Javelin

Президент Украины Петр Порошенко назвал «вдохновляющей новостью» решение США поставить Киеву противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

«Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке конгресса это становится реальностью», — написал украинский лидер в Facebook.

Он отметил, что теперь фронт международной оборонной поддержки Украины «открыт», и добавил, что Javelin станут «дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии».

«Благодарен президенту Дональду Трампу и всей команде поддержки Украины за важное историческое решение», — добавил Порошенко.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявлял, что США и Канада, приняв решение о поставках Украине оружия, открывают ящик Пандоры.

Напомним, в феврале США передали Украине 2,5 тыс. приборов ночного видения‍ в рамках оказания военной помощи.