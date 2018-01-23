В Грузию поступили американские противотанковые комплексы Javelin
Первая партия американских противотанковых комплексов (ПТРК) Javelin передана Грузии. Об этом во вторник, 23 января, сообщается на сайте военного ведомства республики.
«Первый этап комплектования успешно завершен. Система Javelin находится в Грузии в безопасном месте», — заявил министр обороны страны Леван Изория.
По его словам, в ближайшее время грузинские военнослужащие пройдут курс обучения по использованию системы.
Госдеп США в ноябре прошлого года одобрил поставки Тбилиси ПТРК Javelin на $75 млн. До этого Грузия запросила поставки 410 комплексов и 72 командных установок.
В Москве, комментируя углубление сотрудничества Грузии с Вашингтоном и силами НАТО, заявили, что это может подтолкнуть Тбилиси к «опасным авантюрам в Закавказье».
В конце декабря 2017 года в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп одобрил план по поставкам Украине оборонительного вооружения, в том числе ПТРК Javelin, и выделил из бюджета $47 млн. По словам главы генштаба вооруженных сил Украины Виктора Муженко, Киев получит ракетные комплексы в течение ближайшего полугода.