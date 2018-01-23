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В Грузию поступили американские противотанковые комплексы Javelin

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Фото: wikipedia.org
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Первая партия американских противотанковых комплексов (ПТРК) Javelin передана Грузии. Об этом во вторник, 23 января, сообщается на сайте военного ведомства республики.

«Первый этап комплектования успешно завершен. Система Javelin находится в Грузии в безопасном месте», — заявил министр обороны страны Леван Изория.

По его словам, в ближайшее время грузинские военнослужащие пройдут курс обучения по использованию системы.

Госдеп США в ноябре прошлого года одобрил поставки Тбилиси ПТРК Javelin на $75 млн. До этого Грузия запросила поставки 410 комплексов и 72 командных установок.

В Москве, комментируя углубление сотрудничества Грузии с Вашингтоном и силами НАТО, заявили, что это может подтолкнуть Тбилиси к «опасным авантюрам в Закавказье».

В конце декабря 2017 года в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп одобрил план по поставкам Украине оборонительного вооружения, в том числе ПТРК Javelin, и выделил из бюджета $47 млн. По словам главы генштаба вооруженных сил Украины Виктора Муженко, Киев получит ракетные комплексы в течение ближайшего полугода.

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