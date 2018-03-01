Захарий Калашов, более известный как «вор в законе» Шакро Молодой, в последнем слове отказался признать себя виновным в совершении вменяемых ему преступлений.

«Я говорил говорю и скажу что я не виновен что виновным себя на считаю. На этом все», — заявил Калашов.

При этом, как сообщил корреспондент портала iz.ru из зала Никулинского суда, он отказался принять участие в прениях сторон. Приговор Калашову будет оглашен 25 марта.

Как писал портал iz.ru, Калашова и его подельников обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана в центре Москвы.

По версии следствия, сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года и начали вымогать у его владелицы денежные средства под угрозой повреждения имущества и применения насилия.

Конфликт привел к перестрелке, жертвами которой стали два человека.

Ранее прокурор попросил суд приговорить Калашова к десяти годам колонии строгого режима.