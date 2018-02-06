Шакро Молодой отказался свидетельствовать против самого себя в суде

«Вор в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой), обвиняемый в вымогательстве, отказался признать в суде свою вину, а также отказался свидетельствовать против себя, передает корреспондент портала iz.ru.

«Я не виновен в том, в чем меня обвиняют, никаких вымогательств я не совершал, поэтому я воспользуюсь статьей 51 (Конституции РФ. — Ред.)», — сказал Калашов.

Захария Калашова и его подельников обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана в центре Москвы. По версии следствия, сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года и начали вымогать у его владелицы денежные средства под угрозой повреждения имущества и применения насилия.

Они были задержаны 24 августа прошлого года и заключены под стражу.