Прямой эфир

Шакро Молодой отказался свидетельствовать против самого себя в суде

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Вор в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой), обвиняемый в вымогательстве, отказался признать в суде свою вину, а также отказался свидетельствовать против себя, передает корреспондент портала iz.ru.

«Я не виновен в том, в чем меня обвиняют, никаких вымогательств я не совершал, поэтому я воспользуюсь статьей 51 (Конституции РФ. — Ред.)», — сказал Калашов.

Захария Калашова и его подельников обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана в центре Москвы. По версии следствия, сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года и начали вымогать у его владелицы денежные средства под угрозой повреждения имущества и применения насилия.

Они были задержаны 24 августа прошлого года и заключены под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взятку от Шакро Молодого передали в коробке из-под обуви
СМИ: ФСБ сняла с полковника Ламонова обвинения во взятке от Шакро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017