Прокурор потребовал для Шакро Молодого 10 лет колонии строгого режима

Гособвинение попросило суд приговорить к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 70 тыс. рублей Захария Калашникова, известного как «вор в законе» Шакро Молодой. Заседание по делу проходит в Никулинском суде Москвы.

Прокурор также потребовал приговорить к девяти годам и девяти месяцам колонии строгого режима известного под прозвищем Итальянец сообщника Калашова — Андрея Кочуйкова.

Также гособвинитель попросил суд приговорить к лишению свободы на срок от семи до 10 лет 12 фигурантов объединенного уголовного дела по двум эпизодам вымогательства, которые связывают с деятельностью Калашова.

Как писал портал iz.ru, Калашова и его подельников обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей у владелицы ресторана в центре Москвы.

По версии следствия, сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года и начали вымогать у его владелицы денежные средства под угрозой повреждения имущества и применения насилия.