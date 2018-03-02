Полечить субсидию

Следователи готовятся передать в суд уголовное дело в отношении жительницы Магаданской области, которая обвиняется в издевательствах над приемным ребенком. Опеку над мальчиком, как считают в СКР, она установила исключительно из материальной заинтересованности — чтобы получать солидное пособие от государства. Вдобавок ко всему, обвинение считает, что женщина специально лишала детдомовца пищи и пичкала сильнодействующими медицинскими препаратами, чтобы сделать его инвалидом. Целью бесчеловечных «экспериментов» над организмом малолетнего СКР называет ежемесячные выплаты и дополнительные соцгарантии от государства, положенные ребенку с тяжким заболеванием. Но есть мнение и о том, что вина за ущерб здоровью малыша на врачах — ребенку поставили неверный диагноз и назначили ошибочную диету. В запутанной истории разбирался портал iz.ru.

Душераздирающая история о судьбе Валерия К. стала достоянием общественности весной 2017 года, после того как маленький пациент из Магаданской области попал в Московский эндокринологический научный центр. Столичные врачи обнаружили у него признаки крайнего истощения — 11-летний паренек при росте 104 см весил всего 11 кг, тогда как норма для этого возраста около 30-ти.

«Основанием для регистрации рапорта об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, послужили материалы, размещенные в сети Интернет, о поступлении в конце апреля 2017 года в Московский эндокринологический научный центр маленького магаданца с признаками крайнего истощения. В Магадане ребенок проживал в приемной семье», — рассказали в СКР тогда по поводу начала предварительной проверки.

Выяснилось, что Валера воспитывался в приемной семье. Вместе с мачехой Ларисой К. он поступил в апреле на лечение. По оценкам врачей, он отставал в развитии.

Главный свидетель обвинения

С мальчиком начали работу психологи. Они выяснили у самого Валеры, что родители сильно ограничивали его в еде. Также оказалось, что мальчика постоянно пичкали слабительными препаратами и запугивали последствиями «чрезмерного» потребления пищи.

Одним из психологов, которая общалась с ребенком, оказалась Светлана Сулейманова, бывший работник полиции и многодетная мать. Впоследствии она же получила временное опекунство над Валерой, а его прежние опекуны были отлучены от ребенка. В этом вопросе женщине активно содействовала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

kid1 Фото: Global Look Press/GODONG/Philippe Lissac

Валера в беседах с московскими докторами и журналистами говорил, что мечтает стать поваром.

«Его запирали в комнате, чтобы он случайно не пошел к холодильнику, чтобы он не пил воду. Его били, если он случайно выпьет чай с сахаром», — рассказала телеканалу НТВ детский психиатр Нина Асанова, обследовавшая ребенка.

Однако мальчик в беседах с представителями различных телеканалов прямо не заявлял о жестоком обращении с ним.

«Та ситуация, в которую попал ребенок привела к тому, что проблемы у него возникли по всем органам и системам», — констатировал Александр Карелин, директор лечебно-реабилитационного научного центра «Русское поле», где находился ребенок.

Позднее ребенок пошел на поправку — сообщалось, что его вес увеличился почти в два раза.

Дело о халатности

Вскоре после обнародования истории несчастного ребенка возникло еще одно уголовное дело по статье о халатности в отношении сотрудников органов опеки Магаданской области.

По данным расследования, за 2014–2016 годы должностные лица лишь дважды посетили приемную семью, тогда как обязаны были делать это два раза в год.

kid2 Фото: пресс-служба СК РФ

В рамках расследования следователи выясняют обстоятельства передачи детей в приемную семью.

«Следственными органами СК РФ по Магаданской области по результатам доследственной проверки, проведенной по информации уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой о поступлении в марте 2017 года в Московский эндокринологический научный центр 11-летнего мальчика с признаками крайнего истощения, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — сообщала ТАСС представитель ведомства Светлана Петренко.

Придерживались диеты врачей?

Тем временем предполагаемая виновница бед Валеры — Лариса К. настаивала на протяжении всего следствия на своей невиновности. Мол, кормили и таблетки давала строго в соответствии с инструкциям врачей. Поддерживал эту точку зрения и ее супруг Андрей К.

«Сколько лет она с ним ездила, хотя бы кто-то попробовал эту диету поменять. Нам никто ничего не предлагал. Выписали — соблюдайте. Сегодня из тех материалов, которыми мы располагаем, можно предположить, что эти диагнозы сняты», — рассказал приемный отец на одном из совещаний в Магаданской области, посвященных скандалу с ребенком.

kid3 Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox

В Минздраве Магаданской области сразу после скандала заявили, что мальчик, начиная с трех лет, многократно вывозился в федеральные центры для лечения, где у него диагностировали тяжелые заболевания.

«В соответствии с этими диагнозами давались и соответствующие рекомендации родителям. По лечению и, самое главное, по питанию этого ребенка… Теперь можно предположить, что эти диагнозы сняты», — сообщила региональный министр здравоохранения и демографической политики Ирина Ларина на том же мероприятии. Правда, чиновник оговорилась, что не располагает всем объемом материалов расследования.

Здесь следует уточнить, что следствие не считает причастным к преступлению супруга Ларисы К. В СКР выяснили, что дама не поставила его в известность о своих намерениях сделать мальчика инвалидом ради выплат.

Отсюда появилась и альтернативная версия о мотивации опекунши Валеры, связанная с душевным расстройством.

Алчность или душевное расстройство?

Приемной мамой могла двигать не жажда наживы, а редкое психическое расстройство — делегированный синдром Мюнхгаузена, сообщал портал «Эхо Москвы». Из-за недостаточной изученности и особенностей протекания этого недуга распознать его крайне сложно. Страдающие этим синдромом своими действиями намерено вызывают у детей болезненные состояния, а затем стимулируют их, чтобы обращаться за медицинской помощью. Особенно часто делегированный синдром Мюнхгаузена встречается у женщин, и как правило их мужья не подозревают, что происходит на самом деле.

Особенность патологии состоит в том, что родитель наносит вред ребенку при помощи ненужных медицинских процедур, неправильных доз медикаментов или их подмены, но при этом не оставляет улик вредного воздействия. Если лица, страдающие обыкновенным синдромом Мюнхгаузена, путем всевозможных манипуляций провоцируют болезни у себя, чтобы добиться внимания, то делегированный синдром — это попытка заявить о себе как о заботливом родителе, стать нужным для кого-то.

kid4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Сложность постановки диагноза заключается еще и в том, что человек производит впечатление адекватного. Одним из маячков, позволяющим распознать патологию, является то, что ребенок начинает чувствовать себя значительно лучше, когда разлучен с матерью. А она в свою очередь в категоричной форме отказывается его покинуть и под надуманными предлогами стремится попасть в больницу и напичкать лекарствами.

В случае Валеры из Магадана, мальчик действительно пошел на поправку после разлуки с приемной матерью, отмечает издание. Неладное почуяла психолог, которая из разговора с ним, сделала вывод, что мать, вероятно, использует неадекватные методы лечения в дополнение к тому, что рекомендуют врачи. Например, подменяет прописанные таблетки на другие и меняет их дозировку.

Пункты обвинения

И всё-таки следователи в качестве мотива рассматривают умышленные действия. Семь лет приемная мать методично разрушала организм Валеры ради выгоды, уверены в ведомстве.

«В результате у ребенка развилось заболевание, связанное с крайним истощением, поскольку предоставляемое опекуном питание было достаточным только для удовлетворения самых минимальных потребностей организма, необходимых для поддержания жизнедеятельности. Этими действиями здоровью малолетнего причинен тяжкий вред, опасный для его жизни», — говорится в пресс-релизе.

Такие действия, согласно Уголовному кодексу, подпадают под статью о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженных с жестоким обращением.

«Реализуя свой жестокий умысел, путем систематического лишения ребенка необходимого объема питания и организации приема им медицинских препаратов обвиняемая искусственно сформировала у него клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта», — говорится в сообщении ведомства.

kid5 Фото: Global Look Press/imagebroker/Michaela Begsteiger

Корыстный мотив преступных действий следователи оформили дополнительным пунктом, обвинив в мошенничестве.

«Неправомерно воспользовавшись правами на социальные и компенсационные выплаты, обвиняемая, предоставляя заведомо ложные сведения в ГУ «Управление Пенсионного фонда по г. Магадану» и ГУ «Магаданский социальный центр», в период с 13 ноября 2010 по 15 августа 2017 года похитила путем обмана денежные средства федерального бюджета на общую сумму более 1,5 млн рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, для извлечения выгоды женщина предоставила заведомо ложные сведения в ГУ — Магаданское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, аптеку ОГАУ «Магаданфармация» Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Магаданской области».

«Это позволило ей завладеть бюджетными средствами на общую сумму более 2,5 млн рублей», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Общая сумма, которую заполучила обвиняемая, взяв опеку над ребенком, по подсчетам правоохранителей, составила около 4 млн рублей.

Стоит уточнить, что окончательное обвинение пока не утверждено прокуратурой.