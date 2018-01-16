Дело возбуждено после истязания ребенка в Челябинской области

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в истязании своего пятилетнего сына с хроническим заболеванием. Об этом во вторник сообщило следственное управление СКР по региону.

По версии следователей, 55-летний житель поселка Виневогорск Каслинского района неоднократно избивал своего 5-летнего сына, который страдает хроническим заболеванием.

Сейчас ребенок помещен в социальный реабилитационный центр. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, а также лишении родительских прав.