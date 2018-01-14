США начали расследование по ложной ракетной тревоге на Гавайях
Власти США начали расследование факту объявления ложной ракетной тревоги на Гавайях. Об этом заявила Федеральная комиссия по коммуникациям США, пишет «РИА Новости».
«Комиссия начинает полноценное расследование по факту ложного предупреждения», — говорится в сообщении комиссии в социальной сети Twitter.
Ранее стало известно, что жителям штата пришли сообщения о приближении баллистических ракет. Позже власти США заявили, что тревога была ложной. Президент США Дональд Трамп был проинформирован о случившемся.