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США начали расследование по ложной ракетной тревоге на Гавайях

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Власти США начали расследование факту объявления ложной ракетной тревоги на Гавайях. Об этом заявила Федеральная комиссия по коммуникациям США, пишет «РИА Новости».

«Комиссия начинает полноценное расследование по факту ложного предупреждения», — говорится в сообщении комиссии в социальной сети Twitter.

Ранее стало известно, что жителям штата пришли сообщения о приближении баллистических ракет. Позже власти США заявили, что тревога была ложной. Президент США Дональд Трамп был проинформирован о случившемся.

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