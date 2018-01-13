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Конгрессмен опровергла предупреждение о ракетном ударе по Гавайям

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Фото: REUTERS/TWITTER @valeriebeyers
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Конгрессмен-демократ от Гавайев Тулси Габбард назвала ложным предупреждение о ракетной атаке, разосланное жителям штата. Об этом политик написала в Twitter.

По словам законодателя, тревога была ложной, должностные лица подтвердили ей, что на Гавайи не летит ракета. Ранее жителям Гавайев было разослано предупреждение о ракетной атаке через систему оповещения о чрезвычайных ситуациях.

«Это ложная тревога. На Гавайи не летит ракета, мне это подтвердили должностные лица», — уточнила конгрессмен. Габбард также приложила к сообщению снимок скриншота экрана смартфона, на котором было оповещение. Сенатор от Гавайев Брайан Шатц заявил, что причиной ложной тревоги стала человеческая ошибка, сообщает ТАСС.

Спасательные службы штата назвали это сообщение ошибкой. В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), комментируя произошедшее, заявили о недоразумении.

Ранее сообщалось, что группа бывших американских военных призвала ограничить право президента США Дональда Трампа на использование ядерного оружия и возможности пуска ракет.

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