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В США призвали «отобрать» у Трампа ядерную кнопку

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Группа бывших американских военных призвала ограничить право президента США Дональда Трампа на использование ядерного оружия и возможности пуска ракет. Об этом сообщает CBS.

Офицеры, ранее занимавшиеся работой на ядерных объектах США и отвечающие за пуск ракет, направили в конгресс письмо, в котором заявили, что Трамп «представляет очевидную и настоящую опасность для США и всего мира».

В качестве примера «очевидной опасности» военные привели последнее сообщение американского лидера в Twitter, где он написал, что его ядерная кнопка больше, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Подобные высказывания опасны и чреваты катастрофическими последствиями», –– пишут бывшие военные.

Они также отметили, что власть президента в США ничем не ограничена и «нет надежных гарантий», что главу государства смогут остановить от опрометчивых решений. Ранее конгрессмен Дэвид Сисилайн заявил о необходимости принятия законопроекта, запрещающего превентивный ядерный удар по КНДР, так как заявления Трампа приводят к усугублению ситуации на Корейском полуострове. Американский лидер неоднократно заявлял о готовности «полностью уничтожить Северную Корею».

13 января стали известны подробности новой ядерной доктрины США. В ней предусматривается создание новых ядерных вооружений, модернизация ядерной триады и возобновление остановленных ранее ядерных программ.

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