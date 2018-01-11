СМИ сообщили о перехвате Саудовской Аравией баллистической ракеты

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, сообщает в четверг, 11 января, Al Jazeera.

Инцидент произошел в районе города Наджран на юго-западе страны, уточняется в Twitter телеканала.

Ранее в январе коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что перехватила баллистическую ракету, которая была запущена йеменскими повстанцами–хуситами. Перед этим арабская коалиция перекрыла основную линию снабжения хуситов между горами Таиз и Ходейда в Йемене.