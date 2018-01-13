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Ракетную тревогу ошибочно объявили на Гавайях

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Фото: Global Look Prees/Jiri Hubatka
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Предупреждение об опасности атаки баллистическими ракетами получили на свои мобильные телефоны жители Гавайских островов. Как оказалось позже, тревога была ложной, сообщения были распространены по ошибке.

В тексте людям предлагалось «срочно искать убежище», сообщает Bloomberg. Спустя некоторое время власти штата сообщили об ошибочности тревоги.

Ранее стало известно, что США необходимо наращивать свой ядерный потенциал и модернизировать уже имеющееся вооружение, так как Россия обладает весомыми преимуществами перед Вашингтоном и его союзниками.

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