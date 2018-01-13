Ракетную тревогу ошибочно объявили на Гавайях

Предупреждение об опасности атаки баллистическими ракетами получили на свои мобильные телефоны жители Гавайских островов. Как оказалось позже, тревога была ложной, сообщения были распространены по ошибке.

В тексте людям предлагалось «срочно искать убежище», сообщает Bloomberg. Спустя некоторое время власти штата сообщили об ошибочности тревоги.

Ранее стало известно, что США необходимо наращивать свой ядерный потенциал и модернизировать уже имеющееся вооружение, так как Россия обладает весомыми преимуществами перед Вашингтоном и его союзниками.