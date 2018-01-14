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Ложная ракетная тревога на Гавайях была объявлена из-за ошибки сотрудника

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Фото: Global Look Press/kcnawatch.co
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Ложное оповещение о ракетной угрозе на Гавайях было отправлено из-за ошибки сотрудника службы чрезвычайных ситуаций. Инцидент произошел во время пересменки. Об этом заявил губернатор штата Дэвид Иге телеканалу CNN.

«Произошла ошибка во время стандартной процедуры передачи смены, сотрудник нажал не на ту кнопку», — цитирует слова политика ТАСС.

Ранее конгрессмен от штата Гавайи Тулси Габбард опровергла сообщение о приближающейся к островам баллистической ракете. Президент США Дональд Трамп был уведомлен о ложной тревоге на Гавайях. Сообщение о приближающейся к штату баллистической ракете пришло на смартфоны жителей островов.

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