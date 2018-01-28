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Нетрезвый отец выбросил из окна десятимесячного ребенка в Якутии

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Фото: TASS/Stefan Puchner/DPA
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Нетрезвый мужчина выбросил из окна второго этажа своего десятимесячного ребенка в Сунтарском районе Якутии, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, сообщается на сайте регионального Минздрава.

«Бригада врачей экстренной медицинской помощи, прибывшая рейсом санитарной авиации в Сунтарский район, в настоящее время выполняет эвакуацию пострадавшего ребенка в город Якутск», — говорится в сообщении.

Ранее в январе женщина с ребенком выпрыгнула с восьмого этажа многоэтажки, спасаясь от пожара в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, женщина получила перелом ноги. При падении весь удар она приняла на себя, поэтому ребенок, судя по всему, не пострадал и отделался шоком.

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