Нетрезвый отец выбросил из окна десятимесячного ребенка в Якутии

Нетрезвый мужчина выбросил из окна второго этажа своего десятимесячного ребенка в Сунтарском районе Якутии, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, сообщается на сайте регионального Минздрава.

«Бригада врачей экстренной медицинской помощи, прибывшая рейсом санитарной авиации в Сунтарский район, в настоящее время выполняет эвакуацию пострадавшего ребенка в город Якутск», — говорится в сообщении.

Ранее в январе женщина с ребенком выпрыгнула с восьмого этажа многоэтажки, спасаясь от пожара в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, женщина получила перелом ноги. При падении весь удар она приняла на себя, поэтому ребенок, судя по всему, не пострадал и отделался шоком.