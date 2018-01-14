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Женщина с ребенком на руках выпрыгнула из окна горящей квартиры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Женщина с ребенком выпрыгнула с восьмого этажа многоэтажки, спасаясь от пожара в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Пожар произошел в угловой квартире на предпоследнем этаже 9-этажного дома на Софийской улице. Спасаясь от огня, из окна этой квартиры выпрыгнула женщина с ребенком на руках.

По словам очевидцев, женщина получила перелом ноги. При падении весь удар она приняла на себя, поэтому ребенок, судя по всему, не пострадал и отделался шоком.

По информации городского управления МЧС, женщина 1995 года рождения и ее трехлетний сын доставлены в больницу. 

Площадь пожара составила 10 кв. м, возгорание было локализовано в 15:49 мск.

В ноябре 2017 года сотрудники ДПС спасли шестерых детей из горящего дома в Саратове.

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