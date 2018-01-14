Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Челябинской области

Три человека, включая ребенка, погибли в результате пожара в Челябинской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пожар произошел в одном из частных домов на улице Ключевой города Юрюзани Катав-Ивановского района.

При ликвидации возгорания были обнаружены тела мужчины, женщины и девятилетней девочки.

По предварительным данным, пожар возник в доме из-за некачественной теплоизоляции печной трубы от деревянного межэтажного перекрытия.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

10 января двое малолетних детей погибли в результате пожара в частном доме поселка Могойтуй Забайкальского края.



