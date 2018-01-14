Пожар произошел в общежитии в Москве

В Москве произошел пожар в общежитии в районе Щербинки. Об этом в воскресенье, 14 января, информирует РЕН ТВ.

Сообщается, что возгорание возникло на четвертом этаже на площади 14 кв. м. Все жители общежития эвакуированы. Обстоятельства и причины пожара уточняются.

Портал iz.ru писал о гибели одного человека в результате пожара в квартире на улице Трофимова на юго-востоке Москвы. Трагедия произошла утром в воскресенье, 14 января. Площадь возгорания составила около 7 кв. м.