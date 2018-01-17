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Женщина на Алтае выбросила из окна свою двухлетнюю дочь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Женщина выкинула свою двухлетнюю дочь из окна в городе Рубцовске Алтайского края. Возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Ребенок упал на козырек подъезда, но выжил, передает BFM.RU.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Рубцовска по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «покушение на убийство малолетнего ребенка», — цитирует «РИА Новости» старшего помощника руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Ольгу Чеснокову.

По данным следствия, преступление против собственного ребенка мать совершила около двух часов ночи в среду. Женщина выбросила свою двухлетнюю дочь из окна третьего этажа, находясь у себя дома в состоянии наркотического опьянения.

По предварительным данным, девочка повреждений не получила. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, пишет altapress.ru.

Портал iz.ru писал ранее, что в Горно-Алтайске женщина случайно во сне перекрыла дыхательные пути своему пятимесячному сыну, в результате чего ребенок скончался.

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