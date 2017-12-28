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Мать случайно задушила младенца во сне на Алтае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жительница Горно-Алтайска во сне случайно перекрыла дыхательные пути своему пятимесячному сыну, в результате чего ребенок скончался. Об этом сообщается 28 декабря на сайте СУ СК РФ по Республике Алтай.

«В ночь на 27 ноября 2017 года подозреваемая, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, легла спать, положив рядом с собой своего сына. В результате проявленной неосторожности во время сна женщина перекрыла ребенку дыхательные пути», — говорится в сообщении.

Уточняется, что смерть ребенка наступила из-за механической асфиксии.

Ведется расследование уголовного дела.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что москвич убил приемных родителей ради квартиры. Мужчина и двое его сообщников полностью признали свою вину.

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