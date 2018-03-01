В США аэропорты нанимают животных для поддержки волнующихся пассажиров

В США нашли способ помочь пассажирам, страдающим аэрофобией. Американские аэропорты стали привлекать к работе с волнующимися пассажирами животных.

Самую масштабную компанию развернул международный аэропорт Денвера. Он нанял более 100 собак различных пород и одну кошку. В Лос-Анджелесе с пассажирами также работают собаки, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В аэропорте Цинциннати в Северном Кентукки трудится миниатюрная лошадь, которая была передана добровольцами. В Сан-Франциско же психологическую помощь оказывают собаки и свинья по имени Лилу.

Публикация от LiLou the Pig 🐽 San Francisco (@lilou_sfpig) Дек 28, 2017 в 11:22 PST

Добавим, что некоторые американские авиакомпании разрешают пассажирам брать с собой на борт своих домашних животных для преодоления, например, страха перед полетом, если это предписано врачом.