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В США аэропорты нанимают животных для поддержки волнующихся пассажиров

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Andres Leiva
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В США нашли способ помочь пассажирам, страдающим аэрофобией. Американские аэропорты стали привлекать к работе с волнующимися пассажирами животных.

Самую масштабную компанию развернул международный аэропорт Денвера. Он нанял более 100 собак различных пород и одну кошку. В Лос-Анджелесе с пассажирами также работают собаки, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В аэропорте Цинциннати в Северном Кентукки трудится миниатюрная лошадь, которая была передана добровольцами. В Сан-Франциско же психологическую помощь оказывают собаки и свинья по имени Лилу.

Добавим, что некоторые американские авиакомпании разрешают пассажирам брать с собой на борт своих домашних животных для преодоления, например, страха перед полетом, если это предписано врачом.

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