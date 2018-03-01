Совет Европы отреагировал на сообщения о возможном выходе РФ из ЕКПЧ

Совет Европы не получал от России никакой официальной информации, которая бы указывала на намерение Москвы выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом заявил пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген. Он отметил, что в случае денонсации Россией ЕКПЧ членство страны в Совете Европы будет прекращено, передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, ранее СМИ со ссылкой на источники в государственных ведомствах сообщили, что российские власти рассматривают возможность выхода из ЕКПЧ из-за антироссийской линии в последних решениях ЕСПЧ.

Позднее вице-спикер Госдумы Петр Толстой опроверг эту информацию. Он заявил, что Москва не рассматривает возможность выхода из ЕКПЧ, и указал на важность для РФ диалога с Европой.