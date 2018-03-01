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Совет Европы отреагировал на сообщения о возможном выходе РФ из ЕКПЧ

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Почему Россия всё больше платит по вердиктам ЕСПЧ

Совет Европы не получал от России никакой официальной информации, которая бы указывала на намерение Москвы выйти из  Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом заявил пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген. Он отметил, что в случае денонсации Россией ЕКПЧ членство страны в Совете Европы будет прекращено, передает «РИА Новости»

Как писал портал iz.ru, ранее СМИ со ссылкой на источники в государственных ведомствах сообщили, что российские власти рассматривают возможность выхода из ЕКПЧ из-за антироссийской линии в последних решениях ЕСПЧ. 

Позднее вице-спикер Госдумы Петр Толстой опроверг эту информацию. Он заявил, что Москва не рассматривает возможность выхода из ЕКПЧ, и указал на важность для РФ диалога с Европой. 

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