Знак бесконечности

На подиумы главных недель моды выходят манекенщицы в ковбойских сапогах и анилиновых расцветок жакетах с широченными плечами, в клубах танцуют под транс-версию хита Кейт Буш 1985 года, а в кино собирают кассу сиквелы «Чужих» и «бБегущего по лезвию». Мода на 1980-е снова вернулась — в очередной раз. Портал iz.ru разбирался, почему это случилось и в какой мере стоит впускать в свою жизнь эстетику эпохи яппи, 386-х компьютеров и плееров Walkman.

За последние два года, по данным аналитической фирмы Edited, количество упоминаний 1980-х в пресс-релизах ведущих ретейлеров и производителей одежды увеличилось вдвое. Элементы стиля тридцатилетней давности активно используют и в новых подиумных коллекциях, и в уличной моде — перевыпущенные в оригинальной расцветке 1988 года кроссовки Nike Air Jordan 3 были распроданы в считанные часы, а тщательно порванные «вареные» джинсы, судя по Instagram и другим соцсетям, будут замечены и на московских улицах, как только позволит погода. Даже звезды поп-музыки 1980-х, от активно концертирующих Duran Duran до почти забытой Ким Уайлд, отказались от экспериментов и старательно воспроизводят собственное звучание давней поры (что ставят им в заслугу критики). Налицо очередное возвращение моды на 1980-е — кажется, уже третье с окончания того славного десятилетия.

Время жить

Предпоследняя декада ХХ века занимает особенное место в его истории. С одной стороны, это десятилетие относительного спокойствия: не считая ирано-иракской войны, быстротечного конфликта из-за Фолклендов, вечной проблемы Афганистана и неизбежной в любое время грызни между освободившимися от колониального гнета странами Африки в мире царила (по меркам предшествовавших лет) тишь и благодать. Правда, в 1983 году из-за ошибки компьютера чуть не случилась ядерная война, но все же не случилась — и остаток 80-х ей пугали обывателей довольные поводом киношники и телевизионщики. Холодная война стала на несколько градусов холодней, но, по молчаливому согласию сторон, обошлась без обмена «ударами возмездия» и завершилась серией встреч Горбачева с Рейганом и «Перестройкой и новым мышлением для нашей страны и всего мира». Говоря наивным детским языком, «миром, дружбой и жвачкой» — для подрастающего поколения Страны советов последний пункт был куда как немаловажен.

мода1 Показ коллекции осень/зима 2018-2019 модельера Энтони Ваккарелло на неделе моды в Париже Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

С другой, в западном мире кризис сменился экономическим подъемом (благодаря «рейганомике» и «тэтчеризму»), но одновременно и невиданным ростом социальной напряженности. В лагере стран социализма тоже наступило время перемен, приведшее в конечном итоге к полному исчезновению этого самого лагеря. Время, короче говоря, было интересное, но, для большинства жителей планеты, не очень страшное — вспомним, что еще в 1970-е даже в Европе местами хозяйничали разнообразные «черные полковники», в Азии вовсю шли кровавые левацкие социальные эксперименты, а в Латинской Америке крутился калейдоскоп диктаторских режимов.

Говоря коротко, в 1980-е в мире наконец-то случился — хотя и с большими оговорками — мир. К тому же, для Запада и даже отчасти для СССР и его сателлитов достаточно сытый. Именно в это время и начался безудержный скачок потребления, продолжающийся до сих пор. Цветные телевизоры, микроволновые печи и персональные компьютеры вдруг перешли из разряда экзотики в число вещей обыденных, хотя все еще и довольно дорогих. И именно тогда появились первые, еще очень неуклюжие версии устройств, сегодня привычных даже детям, но тогда казавшихся чудесами техники — от игровых приставок до мобильных телефонов.

Все удобства

Наивный прагматизм торжествовал во всех сферах: от политики (вспомним все то же «новое мышление») до моды. На смену откровенной дичи 1970-х (клеша метровой окружности, пиджаки-сафари и рубашки с воротниками размером с авиационный стабилизатор) пришла достаточно удобная, хотя иногда и экстравагантная одежда: от сапог-«луноходов» до тех самых пиджаков с подложными плечами. «Синтетика», царившая начиная с нейлонового бума 1960-х, вдруг стала бранным словом — натуральные материалы вернулись в обиход, а защитой окружающей среды озаботились, кажется, все, от звезд западного рока до советских пионеров.

мода2 Модный показ от Emporio Armani в Милане Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Ставка на комфорт для потребителя, на большую индивидуализацию (недаром 1980-е были не только золотым веком «бумбоксов», на повышенных децибелах извещавших окружающих о музыкальных вкусах владельца, но и началом эпохи «личного аудио»; люди в наушниках впервые вышли на улицы городов) сделала тогдашнюю эстетику привлекательной для повторения. Первые ностальгические сборники «хитов 80-х» начали появляться еще в начале 1990-х; моде пришлось подождать еще лет десять — так что сегодня мы наблюдаем уже вторую волну ностальгии по одежде той поры.

Впрочем, многие тенденции, берущие свое начало в 1980-х, и вовсе не уходили. Именно тогда кроссовки превратились из спортивного инвентаря в непременный элемент модного гардероба. А футболки с текстовыми принтами дали молодежи стильный способ высказать мнение — простая майка, самый элементарный предмет одежды, популяризованный еще в 1950-е Марлоном Брандо, стала социокультурным инструментом.

Музыка нас связала

Мода 1980-х была интегрирована с поп-сценой — пожалуй, значительно в большей степени, чем даже в 2010-е, когда исполнители хип-хопа массово подались в дизайнеры, а известные бренды приглашают певиц RnB в качестве креативных директоров. Одна из самых знаковых вещей 1980-х, футболка с надписью Frankie Says Relax («Фрэнки говорит: успокойся») первоначально продавалась на концертах Frankie Goes To Hollywood, одной из самых популярных групп 1984-1986 годов. Дизайн благополучно пережил три с лишним десятилетия — самой группы не существует с 1987 года, а футболки (и вариации на их тему) успешно продаются до сих пор.

С музыкой связана и палитра десятилетия: яркие, анилиновые цвета и необычный подход к дениму (знаменитая «варенка») пришли с экрана MTV, а контраст черного и белого, сменивший «природные» оттенки 1970-х — из субкультуры готического рока. Сегодня все это вернулось в моду: последняя коллекция Saint Lauren, показанная в Париже в конце февраля, вовсю эксплуатирует «готическую» тему, Versace в Милане представил вещи ярких «неоновых» колеров. Характерный «восьмидесятнический» крой — широкие плечи, высокая талия — и акцентированная фурнитура, вроде выведенных на поверхность гульфика пуговиц-заклепок, также используются во многих, если не в большинстве коллекций грядущего сезона.

Занятно, что сами 1980-е были временем, вполне склонным к ностальгии — по 1950-м, воспринимавшимся как эра невинности, молодости и энергии (собственно, точно так же, как сегодня вспоминается сама эпоха итало-диско, «варенок» и причесок-маллетов). Ностальгия была абсолютно универсальной: в СССР умилялись «Покровским воротам» и слушали очень быстро (по сравнению с коллегами) легализовавшуюся на эстраде группу «Браво»; западный мир утирал слезу на «Грязных танцах» и танцевал под Stray Cats и Шейкин Стивенса. В моду вновь вошли кожаные байкерские куртки, ковбойские сапоги-«казаки» и прочая параферналия эры рокабилли — парадоксальным образом спустя три десятка лет все это воспринимается не как воспоминания о совсем уж баснословных временах Элвиса, а именно как часть мифологии 1980-х. Даже отечественный фильм «Стиляги», посвященный советским модникам времен «оттепели», визуально отсылал к культовой британской картине 1986 года «Абсолютные новички», а в музыке вовсю использовал песни выходившего в те годы из подполья русского рока.

Можно смело предположить, что последнее «возвращение 80-х» будет отнюдь не последним в этом веке — в конце концов, недаром восьмерка, если положить ее набок, превращается в математический знак бесконечности. Поколение сорока-пятидесятилетних сегодня может радостно вспомнить молодость — хотя все же не стоит забывать о том, что лысеющий грузный мужчина в рваных джинсах будет смотреться, как минимум, комично. Впрочем, само ощущение возврата во времена юности порадует, вероятно, многих, кто узнает свой стиль давних времен в манере современных подростков.