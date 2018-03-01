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«Нафтогаз» будет добиваться пересмотра цен на транзит газа через Украину

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Украинский «Нафтогаз» планирует добиваться пересмотра тарифов на транзит газа через Украину. Об этом заявил председатель Национальной акционерной компании Андрей Коболев.

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Сообщается, что пересмотра компания будет добиваться, несмотря на то что Стокгольмский арбитраж отказался удовлетворять это требование. Также Коболев отметил, что «Нафтогаз» намерен добиваться от «Газпрома» введения украинского законодательства в контракт на транзит газа. Он надеется на переговорный процесс, но заявил о том, что существуют и другие меры, но не конкретизировал, какие именно.

Ранее портал iz.ru писал, «Газпром» не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу о транзите с украинской компанией «Нафтогаз», по которому обязана заплатить $2,56 млрд.  

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев  также заявил, что 1 марта поставки газа не осуществляются, а российский газовый концерн «Газпром» вернул украинскому «Нафтогазу» средства на оплату поставок газа в марте из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту.

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