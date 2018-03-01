«Нафтогаз» будет добиваться пересмотра цен на транзит газа через Украину

Украинский «Нафтогаз» планирует добиваться пересмотра тарифов на транзит газа через Украину. Об этом заявил председатель Национальной акционерной компании Андрей Коболев.

Сообщается, что пересмотра компания будет добиваться, несмотря на то что Стокгольмский арбитраж отказался удовлетворять это требование. Также Коболев отметил, что «Нафтогаз» намерен добиваться от «Газпрома» введения украинского законодательства в контракт на транзит газа. Он надеется на переговорный процесс, но заявил о том, что существуют и другие меры, но не конкретизировал, какие именно.

Ранее портал iz.ru писал, «Газпром» не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу о транзите с украинской компанией «Нафтогаз», по которому обязана заплатить $2,56 млрд.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев также заявил, что 1 марта поставки газа не осуществляются, а российский газовый концерн «Газпром» вернул украинскому «Нафтогазу» средства на оплату поставок газа в марте из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту.