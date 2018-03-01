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Депутаты заночевали на улицах Парижа в поддержку бездомных

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Группа муниципальных депутатов французского региона Иль-де-Франс провела ночь на улицах Парижа. Представители муниципалитетов потребовали увеличить размеры помощи бездомным.

Как передает France Presse, в манифестации приняли участие три десятка депутатов. Они заночевали в спальных мешках недалеко от вокзала Аустерлиц на востоке столицы.

Народные избранники сочли недостаточным уровень государственной помощи бездомным в зимнее время. Депутаты подчеркнули, что с начала января в регионе уже погибли 20 человек без определенного места жительства. Всего же на улицах Парижа проживают не менее 3 тыс. бездомных.

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