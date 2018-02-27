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Депутаты во Франции переночуют на улице в поддержку бездомных

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Фото: Global Look Press/Henning Kaiser
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Французские чиновники проведут ночь на улице в знак солидарности с бездомными. С такой инициативой на своей странице в Facebook выступила заммэра коммуны Этамп в департаменте Эсон Мама си.

Так, в среду, 28 февраля, ночь на улице возле Аустерлицкого вокзала проведут около 50 парижских чиновников, чтобы обратить внимание на проблему замерзающих бездомных. Заместитель мэра также отметила, что в 2017 году на улице умерли почти 500 бездомных, а в 2018 году во французской столице скончались уже 13 человек, сообщает НСН. Только за последние несколько дней от переохлаждения умерли уже три человека.

В Париже в середине февраля прошла «Ночь солидарности», во время которой проводился подсчет бездомных людей. По данным организаторов акции, на парижских улицах проживают около 5 тыс. бездомных, часть из которых на зиму определены в приюты, однако почти 3 тыс. человек не имеют даже временной крыши над головой. Поводом для акции послужили слова госсекретаря при министерстве территориального единства Жюльена Денорманди, который заявил, что в регионе Иль-де-Франс проживают не больше 50 бездомных. Позднее он пояснил, что имел в виду лишь тех, кому не хватает мест в приютах, пишет «РИА Новости».

В настоящее время во Франции низкие температуры принес холодный антициклон, который местные СМИ назвали «Москва – Париж». Температура воздуха в департаменте Эн в понедельник, 26 февраля опускалась до -10 градусов. Вторник 27 февраля уже назвали во Франции самым холодным днем за всю зиму.

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