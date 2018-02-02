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Бездомного задержали в Москве за попытку ограбления банка

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Столичные правоохранители задержали бездомного по подозрению в попытке ограбить банк. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел вечером в четверг, 1 февраля, в офисе банка на улице Амундсена, дом 15, корпус 2. Неизвестный мужчина без определенного места жительства вошел в офис, обменял $50 в закрытой операционной кассе, после чего передал кассиру записку, в которой потребовал выдать ему 4 млн рублей. 24-летняя кассир ответила нападавшему, что вызвала сотрудников полиции, нажав «тревожную кнопку». После этого бездомный забрал записку и скрылся ни с чем, сообщает телеканал «360».

29-летнего мужчину задержали вечером того же дня на Енисейской улице. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее портал iz.ru сообщал, что мужчину ограбили на 138 млн рублей в московском обменнике.

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