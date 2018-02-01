Опубликовано видео ограбления ювелирного салона в Санкт-Петербурге

Появилось видео ограбления ювелирного магазина на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел 31 января. Трое злоумышленников в масках ворвались в один из ювелирных салонов, связали сотрудников магазина и похитили деньги и ценности.

После этого преступники скрылись с места преступления на автомобиле. Вскоре они были обнаружены полицейскими на территории Красногвардейского района.

Злоумышленники попытались скрыться на автомобиле и открыли огонь по машине полиции. В перестрелке был ранен один из сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, угрозы для его жизни нет. Ответным огнем были ранены двое нападавших.

По факту произошедшего возбуждено дело по статьям «Разбой» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ведется расследование.