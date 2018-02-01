СК возбудил дело после ранения полицейского в Петербурге

В Санкт-Петербурге после вооруженного нападения на ювелирный магазин возбудили уголовное дело по статьям «Разбой» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», сообщает пресс-служба СУ СКР по городу.

Инцидент произошел вечером в среду, 31 января. Неизвестные в масках ворвались в ювелирный магазин, располагающийся в одном из домов по проспекту Большевиков. Они похитили ювелирные изделия и скрылись на автомобиле.

Подозреваемые вскоре были обнаружены в Красногвардейском районе города нарядом полиции. Преступники при аресте оказали сопротивление и открыли стрельбу. Огнестрельное ранение получил один из полицейских. Ответным огнем подозреваемые были ранены и задержаны.

В настоящий момент проводится расследование, выясняются обстоятельства инцидента. По предварительным данным, действия сотрудников полиции являются правомерными.