Опубликовано видео с места стрельбы в столичном бизнес-центре

Появились первые кадры с места стрельбы возле столичного бизнес-центра «Святогор». По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.

Как передают СМИ, возле бизнес-центра «Святогор» на Летниковской улице совершено покушение на предпринимателя.

«Неизвестные подъехали предположительно на автомобиле «Шевроле», совершили несколько выстрелов в мужчину, бросили автомобиль и скрылись», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.