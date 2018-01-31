Опубликовано видео с места стрельбы в столичном бизнес-центре
Появились первые кадры с места стрельбы возле столичного бизнес-центра «Святогор». По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.
Как передают СМИ, возле бизнес-центра «Святогор» на Летниковской улице совершено покушение на предпринимателя.
«Неизвестные подъехали предположительно на автомобиле «Шевроле», совершили несколько выстрелов в мужчину, бросили автомобиль и скрылись», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.