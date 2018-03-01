Эксперты предсказали стабильность рубля в ближайшие три года

Курс российского рубля в ближайшие три года будет стабильным, при этом он будет ослабевать параллельно с инфляцией примерно на 4% в год. Об этом свидетельствуют результаты консенсус-прогноза Центра развития НИУ ВШЭ, оказавшиеся в распоряжении «Известий».

Согласно данным экспертов, в конце 2018 года курс российской нацвалюты за один доллар составит 59,3 рубля, к концу 2019-го — 62,2 рубля, а к концу 2020 года — 62,4 рубля.

По словам замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, в настоящее время рубль уже адаптировался к внешним шокам, поэтому они не оказывают на него негативного влияния. Эксперт полагает, что российскую валюту будут поддерживать относительно высокие цены на нефть. По прогнозу аналитиков НИУ ВШЭ, в ближайшие три года цены на нефть составят порядка $59–60 за баррель.

Данный прогноз был составлен аналитиками из 26 банков и финансовых компаний, чьи ожидания оказались оптимистичнее прогнозов Минэкономразвития России.

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Рублю предсказали стабильность