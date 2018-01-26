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Рубль продолжает расти на фоне ослабления доллара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российская национальная валюта продолжает укрепляться на фоне слабеющего доллара США.

По прогнозам аналитиков рост рубля продолжится максимум до апреля. К этому времени американская валюта приблизится к очередному психологически важному рубежу в 50 рублей.

Поддержка рублю пришла из-за рубежа, когда 25 января доллар ослаб по отношению к своим основным мировым конкурентам, а цена на нефть превысила $71 за баррель.

25 января продолжилось удешевление доллара на мировых рынках. Утром он пробил отметку в 56 рублей. А к вечеру подешевел до 55,59 рубля. На этом фоне рубль укреплял свои позиции.

Вместе с тем аналитики предупреждают, что рубль продолжит дорожать недолго. Прежде всего, российской валюте не дает слишком сильно расти Минфин. Он закупает доллары и евро на внутреннем рынке. Предложение валют уменьшается, цена их растет.

По мнению экспертов дальнейшее укрепление рубля чревато рисками для экономики России. В частности, слишком слабый доллар отрицательно отразится на пополнении Фонда национального благосостояния.

Есть и другой сдерживающий рост цены рубля фактор. Это грядущие американские санкции в отношении России, объявление которых ожидается 29 января.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вот тебе, рубль, и Татьянин день!

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