Детдома откроют двери для одиноких стариков

Одинокие пожилые люди в скором времени получат возможность регулярно посещать воспитанников детских домов. Пилотный проект, который может стать частью московской программы «Активное долголетие», предусматривает регулярные встречи детей-сирот и пенсионеров. По мнению экспертов, многим горожанам преклонного возраста это поможет обрести смысл жизни и ощущение, что они кому-то нужны. А у сирот благодаря такой практике может развиться привычка заботиться о других.

Пилотный проект, который позволит сиротам и пожилым людям найти друг друга, создается по поручению департамента соцзащиты населения Москвы, сообщил «Известиям» его разработчик, директор Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» Вадим Меньшов. Это первый проект такого рода в России.

— В Москве недавно стартовала программа «Активное долголетие». Открываются кружки, секции для пожилых. А нам и открывать не надо — уже есть место, куда люди могут прийти в выходной, пообщаться с детьми, дать им свое внимание и заботу, — пояснил Вадим Меньшов «Известиям».

По его словам, по выходным дням дети не только могут принимать гостей, но и сами навещать с воспитателями одиноких стариков.

— Многие пожилые люди чувствуют, что они уже никому не нужны. А здесь у них появится новая цель в жизни: прийти к детям, пообщаться, кому-то помочь. Уже сейчас мы готовим к этому ребят с помощью наших психологов, — добавил Вадим Меньшов.

По его словам, если пилотный проект будет признан успешным — его распространят и на другие детские дома.

Член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина считает, что такие проекты нужны во всех регионах.

— Чудесно, когда у пожилых людей есть желание и силы заниматься и помогать ребятам в детских домах или приходить в школы, — пояснила она «Известиям». — Мы со своей стороны делаем всё, что можем, чтобы привести в дома престарелых и к одиноким немощным бабушкам и дедушкам волонтеров, подружить всех, наладить переписку.

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская напомнила, что сегодня на годовщины событий Великой Отечественной войны воспитанники сиротских учреждений навещают ветеранов. Однако если пожилые люди будут встречаться с детьми регулярно, они могут стать и их наставниками и даже заменой родных бабушек и дедушек.

— Дети должны чувствовать, что они не только иждивенцы, но и могут что-то отдавать, — отметила Елена Альшанская. — Но здесь нужна тонкая работа психологов, потому что воспитанники сиротских учреждений не всегда умеют отдавать. Их нужно научить это делать так, чтобы они не воспринимали общение с пожилыми людьми как «обязаловку», не начали негативно относиться к этому.

В феврале столичное правительство одобрило пилотный проект по расширению участия пенсионеров в культурных, образовательных и других мероприятиях. Стать участником может любой гражданин пенсионного возраста, имеющий московскую регистрацию. Для каждого соцработники создадут план посещения досуговых занятий. Активные пожилые люди смогут ходить на гимнастику, скандинавскую ходьбу, общую физподготовку, фитнес. Кроме того, в районах города набираются группы по занятию танцами, художественно-прикладным творчеством, пением, шахматами/шашками, английским языком, обучению компьютерной грамотности.

В департаменте соцзащиты населения Москвы сообщили, что конкретные тематические занятия формируются исходя из потребностей людей пенсионного возраста и возможностей организаций, участвующих в проекте. И если совместные досуговые мероприятия москвичей старшего поколения и детей-сирот будут востребованы, а учреждения смогут их организовать, это «данное направление будет рассмотрено», отметили в ведомстве.

Сейчас в столице проживают более 2,6 млн граждан пенсионного возраста. По прогнозам департамента соцзащиты, это число в ближайшие годы будет постоянно увеличиваться.