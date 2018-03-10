Недетский труд

Около 80% россиян старше 50 лет испытывают проблемы с трудоустройством. Почти половина считает, что дело в дискриминации по возрасту: работодатели отдают предпочтение молодым соискателям. Такие данные получили аналитики Академии труда и социальных отношений. По мнению экспертов, признаки дискриминации прослеживаются уже в содержании вакансий. В то же время, содействие занятости пожилых – это одно из направлений правительственной Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года.

47% россиян от 50 до 70 лет считают, что не смогут найти или сменить работу даже при большом желании. Еще почти треть (31%) полагает, что для этого придется преодолеть большие трудности. И только около 22% респондентов уверены, что смогут устроиться без проблем. Таковы данные всероссийского опроса, который провели специалисты Академии труда и социальных отношений.

Больше всего проблем с трудоустройством у пожилых людей возникает из-за возраста, считают респонденты. О том, что работодатели предпочитают брать молодых, заявили 48% опрошенных. Каждый пятый (21%) сказал, что нет рабочих мест, почти 12% не могут найти вакансию по специальности. Гораздо реже люди старше 50 лет пеняют на то, что им сложно добираться до работы (8%), или считают, что не обладают достаточной квалификацией (6%).

В целом (официально и неофициально) заняты 48% пожилых россиян, показал опрос. Основной мотив работать для большинства – низкий размер пенсии (71%), необходимость содержать не только себя, но и членов семьи (21%), интерес к профессии (12%). Реже назывались такие мотивы, как желание избежать одиночества (10%), хорошие отношения с начальством (8%) и высокая зарплата (около 7%).

– Мы увидели, что спроса экономики на трудовые ресурсы старших возрастов нет. Рабочие места есть только в крупных агломерациях, например, в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. А в остальных регионах вакансий не хватает, и особенно трудно приходится пожилым соискателям, – рассказал «Известиям» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Признаки возрастной дискриминации, по данным опроса, чаще присутствуют в таких сферах, как искусство, развлечения, масс-медиа (17%), информационные технологии (12%), консультирование (11%). А реже всего – в сферах страхования (0%), государственной службы и НКО (0%), рабочего персонала (1%), медицины, фармацевтики (2%).

Стимулирование занятости пожилых - важное направление правительственной Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года, сказали «Известиям» в Минтруде России.

Граждане предпенсионного (за два года до пенсии по старости) и пенсионного возраста имеют право на содействие от государства в подборе подходящей работы, бесплатную консультацию и профессиональное обучение в службах занятости. В течение 2017 года туда обратилось 312,7 тыс. человек предпенсионного возраста. Трудоустроена только треть из них (96,3 тыс.), отметили в Минтруде.

Консультант «Центра новых возможностей 50+» Елена Антонова рассказала, что, несмотря на законодательный запрет дискриминации по возрастному признаку, у многих работодателей есть негласная установка – не брать людей старше 50 лет. Признаки дискриминации, по ее словам, могут выглядеть так: «Холдинг ищет активных молодых людей». Основные аргументы: сложившийся молодой коллектив, высокие требования к эффективности работы, недостаток компетенции у пожилого соискателя.

– Работодатели недооценивают людей старших возрастов. У многих из них хорошее образование и большой опыт, они готовы пройти дополнительное обучение, чтобы соответствовать современным требованиям, – отметила эксперт.

У президента SuperJob Алексея Захарова другой взгляд на ситуацию с трудоустройством пожилых людей. По его мнению, запрет на указание возраста в вакансии – «это законодательный маразм», заставляющий соискателей тратить лишнее время на поиск и "заниматься гаданием на кофейной гуще": отправлять резюме или нет.

– Откровенная дискриминация, в том числе по возрасту, существует только в отраслях с низкой конкуренцией. Высокая конкуренция, например, сфера ИТ, вообще снимает любые «предпочтения» работодателя. Другой вопрос – чтобы попасть в высококонкурентную область, самому надо обладать компетенциями и навыками выше среднего, а для этого нужно не переставать учиться, заниматься развитием всю жизнь, – пояснил эксперт.

Ранее "Известия" сообщали, что, по расчетам Минтруда, доля людей, продолжающих работать после наступления пенсионного возраста вырастет к 2020 году с 7,6 до 8,2% от числа всех работающих.

Всероссийский опрос Академии труда и социальных отношений охватил 2,5 тыс. граждан от 50 до 70 лет.