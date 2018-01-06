Набеги волхвов
«Давайте подарим детишкам из детских домов праздник! Скидываемся на подарки!» — подобные призывы нередко можно услышать в офисах и соцсетях в канун Нового года. Стихийные благотворители зачастую не догадываются, что такие добрые побуждения портят детям жизнь. Не стоит бояться того, что «бедные-несчастные» сироты останутся без подарков — их будут свозить в детдома грузовиками. Но радости от этого ни у кого не прибавится. О том, что происходит в детских домах прямо перед праздниками и сразу после них — в материале портала iz.ru.
Пришел, увидел, одарил
Сиротка с картинки, мечтающий о новом конструкторе — это миф. У детей в детдомах нет недостатка в игрушках. Традиционно с 15 декабря до 2 января детский дом становится местом, куда всем срочно необходимо попасть и привезти подарок. Как общественная приемная, только непрерывный поток гостей принимают дети. С одной стороны кажется, что помочь «обездоленным» детям нужно, но, если посмотреть на ситуацию трезво — это один из самых травмирующих этапов в их жизни.
Воспитанники детского дома во время встречи с Дедом Морозом
В больших городах на каждого сироту в Новый год приходится около 20-30 подарков, в столице их число может доходить до 80 штук. Почти каждый день они ездят на всевозможные елки, цирковые представления, спектакли. Иногда с представлениями приезжают прямо в детдом.
По его словам, дети дают до пяти концертов в день для благотворителей. Работают на конвейере радости для других людей. Некоторые добровольцы даже изъявляли желание провести новогоднюю ночь в детдоме. «Это уже абсолютное варварство. Люди не понимают, что пространство травмированного ребенка нужно всячески охранять и лелеять. Запускать туда можно только тех людей, которые будут помогать делом, заниматься с детьми», — считает Гезалов.
Он рассказал о случае, произошедшем несколько лет назад. К детям приехал спонсор, чтобы устроить праздник. Привез с собой мандарины, соки, сразу выскочил же фотограф с камерой. «Благодетель поздравил детей с праздником и начал раздавать им мандарины. У большинства уже на лицах диатез. Но взрослым совершенно наплевать. Директор ответил, что, если спонсор не убедится, что ребятишки едят прям при нем, он больше не вернется. И воспитательницы буквально пихали им мандарины в рот, чтобы угодить этому человеку», — добавил Гезалов.
Воспитанники владивостокского Дома ребенка в игровой комнате
Разовые визиты незнакомцев не несут для ребенка в глобальном смысле ничего хорошего. Единственный благополучатель в этой ситуации — сам взрослый, который испытывает удовлетворение от того, что сделал доброе дело. К ребенку нужно ездить систематически, знакомиться с ним, узнавать его. Это долгое и не всегда благодарное занятие. В рамках длительных взаимоотношений подарок — нормальная практика. Но куда проще приехать с мешком гостинцев и постараться залюбить всех детей за один приезд. В канун новогодних праздников в детдомах собираются очереди желающих.
«Это благое дело для галочки. До следующего года эти люди про детей забудут. Когда человек в течение длительного времени участвует в жизни детей, только от самого его появления у них загораются глаза. С ними нужно заниматься: ставить театральные сценки, рисовать, проводить обучающие занятия. А когда у ребенка основной интерес шкурный, то со временем он теряет мотивацию ко всему. Становится гедонистом», — отмечает директор социального центра.
Вот и празднику конец
В итоге многочисленные дары, свезенные к празднику, внутри детдома становятся валютой. В интернатах существует своя иерархия: старшие отбирают подарки у младших, те, в свою очередь ломают свои подарки, чтобы не отняли. Злоба, драки, слезы — только видимые последствия неравного распределения гостинцев. Каждый хочет получить лучшее. Но даже если всем подарить одно и тоже ситуация в корне не изменится. Новые игрушки снова возникают как бы из ниоткуда. Как и люди, которые приезжают, чтобы порадовать несчастных сирот, согреть их теплотой души. А потом уезжают, и больше никогда не возвращаются.
«Ребенок живет в закрытом мире в режиме постоянного несбывшегося обещания. Единственная известная им модель взаимоотношений со взрослым — когда незнакомый человек раз в год отправляет подарок. Своим детям мы бы вряд ли разрешили бы принимать мешок подарков от чужого дяди или тети. Речь о том, что ребенку нужен близкий взрослый, который будет для него авторитетом. Сможет общаться и давать советы, оказывать поддержку, показывать личный пример, высказывать конструктивную критику. Ничто из этого не компенсируется анонимным подарком», — считает руководитель проекта Добро.Mail.ru Александра Бабкина.
Воспитанники детского дома во время прогулки
По ее словам, ситуация при которой ребенок останется без подарка — невозможна. Но гораздо лучше было бы направить эти деньги на профилактику сиротства: помогать малоимущим семьям и сделать все, чтобы ребенок не попал в систему.
В первых числах января праздник для сирот заканчивается, остаток каникул они сидят в интернате: едят конфеты, колотят друг друга, потому что заняться больше нечем, те, что постарше выменивают подаренное на алкоголь и сигареты. У многих есть и смартфоны, на которых они записывают видео как избивают более слабых ребят.
Ребенок, у которого нет родителей, не нуждается в повышенном внимании, как и в горе новых вещей. Дети сознательно стирают границы между собой и новыми знакомыми: прыгают в объятия, называют мамами и папами. Но делается это вовсе не от переизбытка чувств или желания понравиться. У ребенка формируется реактивное расстройство привязанности. Легко завоевав расположение взрослого, ребенок прощупывает слабые места, на которые можно надавить, и добивается того, что ему нужно: подарков, гаджетов, экскурсий или денег на телефон.
Недетские дела
Трудно заподозрить в сироте злостного манипулятора, но ничего удивительного тут нет. Подобное отношение к взрослым формируется как раз из-за того, что ребенок привык получать бонусы просто за то, что он сирота. Человек растет с установкой, что все появится само, и прилагать усилий для этого не обязательно. Немногие детдомовцы знают о том, что чтобы выпить чаю, его нужно заварить. Они думают, что напиток появляется в чайнике сам собой. Ведь всю их жизнь было именно так.
То же самое и с подарками: дети еще в юном возрасте теряют мотивацию, ничего не хотят делать, кроме как требовать положенного им по статусу. В 18 лет история с подарками стремительно подходит к концу. Уже бывший детдомовец, привыкший к преференциям, оказывается один: без бытовых и социальных навыков, без профессии, без планов на жизнь.
Воспитанники школы-интерната проходят практику в столярной мастерской
В большинстве своем они не мотивированы на продолжение учебы и рассчитывают в будущем только на положенное им выпускное пособие и жилье. Только распоряжаться этими деньгами они не умеют, не знают, что сколько должно стоить, поэтому легко становятся жертвами обмана. Нередки случаи, когда воспитанники выходят с миллионными накоплениями по потере кормильца и спускают их на ветер за неделю. Дальше, многие продают квартиру или сдают в аренду, а сами живут группами, чтобы никогда не работать.
Выходя из детдома некоторые устремляются на поиски родителей, которые их оставили. В детдомах практически не занимаются налаживанием подобных коммуникаций, хотя специалисты отмечают, что в ряде случаев это могло бы дать ребенку стимул к развитию.
Кандидаты в приемные родители вместе с воспитанницами одного из детских домов
«Был один пример: женщина курировала мальчика из детдома. Жаловалась, что он какой-то деревянный: ни на что не реагирует, не учится, постоянно просит деньги на сотовый, одежду, гаджеты. Я посоветовал ей отвезти его домой. И она, и директор были в шоке от этой идеи. Когда он попал туда, мальчика увидели мать и отец, все начали рыдать. После этого визита он как-то ожил: начал лучше учиться, они стали созваниваться, отец начал к нему приезжать. Когда парень выпустился из детдома, у них с семьей возобновились отношения. Папа и мама — это мотивация для них, а прыгать вокруг с подарочками — только хуже сделать», — считает Гезалов.
Безусловно, возобновить отношения с родителями возможно далеко не во всех случаях, но хотя бы выяснить потребность ребенка можно всегда. Помочь ему на старте, подготовиться к погружению в мир вне учреждения — вот задача благотворителя.
Воспитанникам детдомов не нужны подарки на Новый год. Но если вы действительно хотите помочь им, лучше всего это сделать как раз после праздника.