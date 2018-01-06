Набеги волхвов

«Давайте подарим детишкам из детских домов праздник! Скидываемся на подарки!» — подобные призывы нередко можно услышать в офисах и соцсетях в канун Нового года. Стихийные благотворители зачастую не догадываются, что такие добрые побуждения портят детям жизнь. Не стоит бояться того, что «бедные-несчастные» сироты останутся без подарков — их будут свозить в детдома грузовиками. Но радости от этого ни у кого не прибавится. О том, что происходит в детских домах прямо перед праздниками и сразу после них — в материале портала iz.ru.

Пришел, увидел, одарил

Сиротка с картинки, мечтающий о новом конструкторе — это миф. У детей в детдомах нет недостатка в игрушках. Традиционно с 15 декабря до 2 января детский дом становится местом, куда всем срочно необходимо попасть и привезти подарок. Как общественная приемная, только непрерывный поток гостей принимают дети. С одной стороны кажется, что помочь «обездоленным» детям нужно, но, если посмотреть на ситуацию трезво — это один из самых травмирующих этапов в их жизни.

дд2 Воспитанники детского дома во время встречи с Дедом Морозом Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

В больших городах на каждого сироту в Новый год приходится около 20-30 подарков, в столице их число может доходить до 80 штук. Почти каждый день они ездят на всевозможные елки, цирковые представления, спектакли. Иногда с представлениями приезжают прямо в детдом.

Автор цитаты «Подарков будет много, здоровье будет подорвано, — рассказывает директор Социального центра святителя Тихона Александр Гезалов, — Склад с подарками все равно что гедонистический магазин, откуда можно бесплатно брать и брать. Потреблять безо всякой мотивации. Дети едят конфеты, не потому что вкусно, а чтобы занять себя. Большое количество даров превращается в разные расстройства».

По его словам, дети дают до пяти концертов в день для благотворителей. Работают на конвейере радости для других людей. Некоторые добровольцы даже изъявляли желание провести новогоднюю ночь в детдоме. «Это уже абсолютное варварство. Люди не понимают, что пространство травмированного ребенка нужно всячески охранять и лелеять. Запускать туда можно только тех людей, которые будут помогать делом, заниматься с детьми», — считает Гезалов.

Он рассказал о случае, произошедшем несколько лет назад. К детям приехал спонсор, чтобы устроить праздник. Привез с собой мандарины, соки, сразу выскочил же фотограф с камерой. «Благодетель поздравил детей с праздником и начал раздавать им мандарины. У большинства уже на лицах диатез. Но взрослым совершенно наплевать. Директор ответил, что, если спонсор не убедится, что ребятишки едят прям при нем, он больше не вернется. И воспитательницы буквально пихали им мандарины в рот, чтобы угодить этому человеку», — добавил Гезалов.

дд3 Воспитанники владивостокского Дома ребенка в игровой комнате Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Разовые визиты незнакомцев не несут для ребенка в глобальном смысле ничего хорошего. Единственный благополучатель в этой ситуации — сам взрослый, который испытывает удовлетворение от того, что сделал доброе дело. К ребенку нужно ездить систематически, знакомиться с ним, узнавать его. Это долгое и не всегда благодарное занятие. В рамках длительных взаимоотношений подарок — нормальная практика. Но куда проще приехать с мешком гостинцев и постараться залюбить всех детей за один приезд. В канун новогодних праздников в детдомах собираются очереди желающих.

«Это благое дело для галочки. До следующего года эти люди про детей забудут. Когда человек в течение длительного времени участвует в жизни детей, только от самого его появления у них загораются глаза. С ними нужно заниматься: ставить театральные сценки, рисовать, проводить обучающие занятия. А когда у ребенка основной интерес шкурный, то со временем он теряет мотивацию ко всему. Становится гедонистом», — отмечает директор социального центра.

Вот и празднику конец

В итоге многочисленные дары, свезенные к празднику, внутри детдома становятся валютой. В интернатах существует своя иерархия: старшие отбирают подарки у младших, те, в свою очередь ломают свои подарки, чтобы не отняли. Злоба, драки, слезы — только видимые последствия неравного распределения гостинцев. Каждый хочет получить лучшее. Но даже если всем подарить одно и тоже ситуация в корне не изменится. Новые игрушки снова возникают как бы из ниоткуда. Как и люди, которые приезжают, чтобы порадовать несчастных сирот, согреть их теплотой души. А потом уезжают, и больше никогда не возвращаются.

«Ребенок живет в закрытом мире в режиме постоянного несбывшегося обещания. Единственная известная им модель взаимоотношений со взрослым — когда незнакомый человек раз в год отправляет подарок. Своим детям мы бы вряд ли разрешили бы принимать мешок подарков от чужого дяди или тети. Речь о том, что ребенку нужен близкий взрослый, который будет для него авторитетом. Сможет общаться и давать советы, оказывать поддержку, показывать личный пример, высказывать конструктивную критику. Ничто из этого не компенсируется анонимным подарком», — считает руководитель проекта Добро.Mail.ru Александра Бабкина.

дд4 Воспитанники детского дома во время прогулки Фото: РИА Новости/Владимир Песня

По ее словам, ситуация при которой ребенок останется без подарка — невозможна. Но гораздо лучше было бы направить эти деньги на профилактику сиротства: помогать малоимущим семьям и сделать все, чтобы ребенок не попал в систему.

В первых числах января праздник для сирот заканчивается, остаток каникул они сидят в интернате: едят конфеты, колотят друг друга, потому что заняться больше нечем, те, что постарше выменивают подаренное на алкоголь и сигареты. У многих есть и смартфоны, на которых они записывают видео как избивают более слабых ребят.

Автор цитаты «Это время можно было бы провести с пользой: организовывать тренинги для детей, даже их умение выдавливать слезу перед спонсорами можно направить во благо. Им вполне по силам приносить пользу, тем, кому это действительно нужно. Например, сделать концерт для дома престарелых. Но у детей практически отсутствует склонность к эмпатии, желание помогать», – пояснил директор социального центра.

Ребенок, у которого нет родителей, не нуждается в повышенном внимании, как и в горе новых вещей. Дети сознательно стирают границы между собой и новыми знакомыми: прыгают в объятия, называют мамами и папами. Но делается это вовсе не от переизбытка чувств или желания понравиться. У ребенка формируется реактивное расстройство привязанности. Легко завоевав расположение взрослого, ребенок прощупывает слабые места, на которые можно надавить, и добивается того, что ему нужно: подарков, гаджетов, экскурсий или денег на телефон.

Недетские дела

Трудно заподозрить в сироте злостного манипулятора, но ничего удивительного тут нет. Подобное отношение к взрослым формируется как раз из-за того, что ребенок привык получать бонусы просто за то, что он сирота. Человек растет с установкой, что все появится само, и прилагать усилий для этого не обязательно. Немногие детдомовцы знают о том, что чтобы выпить чаю, его нужно заварить. Они думают, что напиток появляется в чайнике сам собой. Ведь всю их жизнь было именно так.

То же самое и с подарками: дети еще в юном возрасте теряют мотивацию, ничего не хотят делать, кроме как требовать положенного им по статусу. В 18 лет история с подарками стремительно подходит к концу. Уже бывший детдомовец, привыкший к преференциям, оказывается один: без бытовых и социальных навыков, без профессии, без планов на жизнь.

дд1 Воспитанники школы-интерната проходят практику в столярной мастерской Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В большинстве своем они не мотивированы на продолжение учебы и рассчитывают в будущем только на положенное им выпускное пособие и жилье. Только распоряжаться этими деньгами они не умеют, не знают, что сколько должно стоить, поэтому легко становятся жертвами обмана. Нередки случаи, когда воспитанники выходят с миллионными накоплениями по потере кормильца и спускают их на ветер за неделю. Дальше, многие продают квартиру или сдают в аренду, а сами живут группами, чтобы никогда не работать.

Автор цитаты «Бездомные, от которых люди стыдливо отворачиваются — это вчерашние выпускники детских домов, которые по тем или иным причинам остались без жилья. И вот человек, привыкший к особому отношению, оказывается в категории людей, которых не жалко никому. С этим можно было бороться до того, как эти трагические последствия наступили», – уточнила Александра Бабкина.

Выходя из детдома некоторые устремляются на поиски родителей, которые их оставили. В детдомах практически не занимаются налаживанием подобных коммуникаций, хотя специалисты отмечают, что в ряде случаев это могло бы дать ребенку стимул к развитию.

дд5 Кандидаты в приемные родители вместе с воспитанницами одного из детских домов Фото: РИА Новости/Владимир Песня

«Был один пример: женщина курировала мальчика из детдома. Жаловалась, что он какой-то деревянный: ни на что не реагирует, не учится, постоянно просит деньги на сотовый, одежду, гаджеты. Я посоветовал ей отвезти его домой. И она, и директор были в шоке от этой идеи. Когда он попал туда, мальчика увидели мать и отец, все начали рыдать. После этого визита он как-то ожил: начал лучше учиться, они стали созваниваться, отец начал к нему приезжать. Когда парень выпустился из детдома, у них с семьей возобновились отношения. Папа и мама — это мотивация для них, а прыгать вокруг с подарочками — только хуже сделать», — считает Гезалов.

Безусловно, возобновить отношения с родителями возможно далеко не во всех случаях, но хотя бы выяснить потребность ребенка можно всегда. Помочь ему на старте, подготовиться к погружению в мир вне учреждения — вот задача благотворителя.

Воспитанникам детдомов не нужны подарки на Новый год. Но если вы действительно хотите помочь им, лучше всего это сделать как раз после праздника.