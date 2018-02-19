С 14 лет — во взрослую жизнь

Возраст самостоятельности, с которого ребенку разрешается жить отдельно от опекуна, может быть снижен с 16 до 14 лет. Такое положение содержится в законопроекте (есть у «Известий»), который разработала депутат от «Единой России» Ольга Баталина. Инициативу поддержал координационный совет фракции, сегодня документ будет внесен в Госдуму. Эксперты сомневаются, стоит ли распространять норму на всех подростков или необходимо конкретизировать особые случаи, когда это допустимо.

Поправки вносятся в п. 2 ст. 36 ч.1 Гражданского кодекса РФ, которая оговаривает исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей. Сейчас раздельное проживание попечителя с подопечным допускается только с 16 лет, причем с разрешения органа опеки и попечительства и при условии, что это не скажется на воспитании и защите прав и интересов подростка.

Законопроект предлагает снизить возрастной порог до 14 лет при сохранении всех остальных условий. Сама Ольга Баталина пояснила «Известиям», что проблему отдельного проживания детей подняли опекуны на ежегодном Форуме приемных семей.

— Всё больше детей-сирот после школы поступают в училища, техникумы, получают востребованную профессию. Но нередко техникум находится не там, где живет ребенок с опекуном, — в соседнем райцентре, в областном центре. Нужно будет учиться и жить в общежитии. И вот здесь возникает проблема, так как в Гражданском кодексе РФ предусмотрена норма, что до 16 лет опекаемый ребенок должен проживать совместно с опекуном. При этом большинство выпускников 9-го класса 16 лет еще не достигли. Переехать семья не может, отпустить подростка одного — тоже. Приходится выбирать учебное заведение исходя из территориальной доступности, а не из интересов и способностей ребенка, — сказала депутат.

При этом контролировать подростка будут и опекуны, и руководство образовательного учреждения, в которое он поступил, — как это происходит сейчас с 16-летними студентами-сиротами, живущими в общежитиях.

Адвокат, специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмук считает предложение адекватным и не нарушающим права детей.

— Я считаю, что норма должна быть распространена не только на тех, кто поступает в училища, но и на всех детей вообще. С 14 лет очень многие подростки могут сами контролировать свой учебный процесс и обеспечивать бытовые условия. Если родители могут обеспечить детей отдельным жильем и доверяют им, то такая самостоятельность приучит ребенка к ответственности, — пояснила она.

Юрист напомнила, что действующее законодательство предусматривает возможность получения дееспособности и трудоустройства с 16 лет. Учитывая эмансипацию, возраст можно снизить до 14. В этом случае каждая семья сможет решить этот вопрос индивидуально. А за отсутствием нарушений проследит орган опеки.

Руководитель службы психологической помощи Института общественных наук РАНХиГС, научный руководитель центра по работе с подростками «Перекресток» Кирилл Холмов, напротив, полагает, что вводить такие правила для всех нецелесообразно. В документе необходимо прописать конкретные случаи, когда подросткам разрешается жить отдельно от опекунов с 14 лет.

— Проблема, безусловно, важная, но здесь лучше поискать компромиссное решение. Это вполне приемлемо для подростков, которые поступают в училище и живут там под постоянным присмотром воспитателей и педагогов. Но если говорить обо всех детях, то решение мне не кажется правильным, — пояснил он.

Холмов рассказал, что современная общемировая практика склоняется в сторону увеличения периода подросткового возраста — есть положение ООН о том, что в отдельных ситуациях человек может считаться подростком до 19 лет. Снижение же возраста самостоятельности может привести к неблагополучным условиям взросления детей и, соответственно, к увеличению числа социально дезадаптированных подростков.

Генеральный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Валерий Глазунов полагает, что необходимо конкретизировать уже действующую статью ГК формулировкой «а в случае обучения подопечного в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием — с 14 лет». По его словам, тогда ссылка на разрешение органов опеки не обязательна, поскольку обучение в подобных образовательных учреждениях (например, Нахимовское военно-морское училище или Суворовское военное училище) однозначно исключает неблагоприятные факторы для воспитания.