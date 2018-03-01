Должникам увеличат стоимость имущества

Увеличить втрое — с 30 тыс. до 100 тыс. рублей — стоимость имущества, которое должник вправе продать самостоятельно, чтобы погасить долги, предлагает Федеральная служба судебных приставов (ФССП). За реализацию более дорогой собственности либо если должник не согласен с ее озвученной стоимостью отвечают территориальные управления Росимущества и привлеченные специализированные организации. При этом основным способом продажи арестованного имущества должны стать публичные электронные торги. Об этом заявил глава службы Дмитрий Аристов, выступая на коллегии по итогам работы ФССП за 2017 год. По его мнению, подобные меры помогут снизить коррупционные риски. Идею уже поддержали в Росимуществе.

По словам главы ФССП, в ряде регионов уже есть эффективный опыт проведения торгов на электронных торговых площадках. Он полагает, что благодаря такому подходу удастся уменьшить злоупотребления при продаже, а также повысить прозрачность самой процедуры.

Дмитрий Аристов сообщил, что в 2017 году более чем в 452 тыс. исполнительных производств принимались меры по аресту имущества, что на 17% более, чем годом ранее. При этом стоимость собственности, переданной на реализацию, достигла почти 132 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2016-м. Однако глава ФССП выразил обеспокоенность в связи с тем, что почти на 19% снизился размер средств, полученных непосредственно от продажи имущества должников в территориальных органах Росимущества. По его данным, в 2017 году эта сумма составила 9,7 млрд рублей.

— В разы выше результативность самостоятельной реализации имущества должником, сумма которой увеличилась до 2,4 млрд рублей, то есть на 8%, — отметил он. — Это наш резерв улучшения исполняемости судебных актов, но зачастую он используется не в полной мере.

Замглавы Росимущества Алексей Кисин предложение Дмитрия Аристова поддержал. По его словам, зачастую на реализацию попадает неликвидное имущество, затраты на прием, транспортировку и хранение которого превышают траты на реализацию востребованного. Введение электронных торгов, по его словам, повысит прозрачность процедуры и позволит реализовывать имущество без привязки к месту торгов. При этом подходы к выбору электронных площадок должны быть закреплены законодательно, отметил Алексей Кисин.

С ним согласился и заместитель руководителя Федерального казначейства Дмитрий Гришин, заявивший, что ведомство поддерживает необходимость законодательного урегулирования единого порядка торгов и продажи имущества через них.

Замруководителя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия») полагает, что такая оптимизация пойдет на пользу процессу реализации имущества должника.

— Предложенные нововведения сильно разгрузят приставов от мелкой работы. Сейчас вся система ФССП подключается, чтобы выявить, арестовать и продать на торгах имущество стоимостью менее 30 тыс. рублей. Заполняется кипа документов, в процессе участвует множество сотрудников. Должник, в свою очередь, считает, что его вещи были проданы слишком дешево. А электронная площадка для торгов сделает процесс максимально прозрачным, — пояснил он «Известиям».

Партнер юрфирмы «Юст» Александр Евдокимов считает, что увеличение с 30 тыс. до 100 тыс. стоимости арестованного имущества, которое гражданин будет вправе самостоятельно продать, чтобы погасить долги, позволит быстрее завершать исполнительное производство. Также это даст должнику возможность продать дорогостоящую собственность по той цене, которую он считает справедливой.

Что касается электронных торгов, эксперт напомнил, что сейчас они проходят и в обычной, и в электронной форме. Введение процедуры электронных торгов в качестве основного способа продажи имущества может способствовать ускорению процедуры его реализации, снизить расходы на ее проведение, а также сделать эту процедуру более прозрачной, полагает он.

Адвокат Евгений Забуга считает, что действующая процедура торгов бюрократизирована — в частности, она устанавливает минимальный двухмесячный срок для их проведения. Если же торги не состоятся, то они должны быть проведены повторно. Это негативно сказывается на имущественных интересах взыскателя и нарушает принцип разумного срока исполнения судебного акта, обращает внимание он.