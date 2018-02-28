Киев намерен добиться размещения в Донбассе миротворцев на своих условиях

Украинские власти намерены настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе на приемлемых для Киева условиях. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что считает безальтернативным мирный путь урегулирования конфликта в Донбассе, указал на приверженность Киева Минским соглашениям и подчеркнул важность размещения миротворцев для восстановления суверенитета Украины.

«Мы будем придерживаться Минских договоренностей и настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на приемлемых для Украины условиях», — приводит его слова «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, 24 февраля вступил в силу принятый ранее Киевом закон о реинтеграции Донбасса.

Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины.

В тексте закона не упоминаются Минские соглашения. Москва после принятия закона неоднократно указывала на его противоречие Минским договоренностям и потенциальные негативные последствия для урегулирования в Донбассе.

В среду, 28 февраля, Совет Федерации выпустил заявление, в котором призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ осудить закон и призвать Киев к выполнению Минских соглашений.