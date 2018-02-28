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Глава МВД Украины объяснил происхождение своей виллы в Италии

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Фото: TASS/ZUMA/Nazar Furyk
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что находящуюся в собственности его компании виллу в Италии использует под туристический проект его супруга Инна.

По словам Авакова, его супруга занимается этим бизнес-проектом на протяжении 1,5 года и он «будет реализован и заработает в 2019 году». 

«Это один из нескольких туристических бизнесов, которым занимается супруга. Легально, официально, транспарентно, и в этом нет никакой сенсации», — приводит слова министра «Украинская правда»

Как отмечает издание, согласно поданной Аваковым декларации о доходах за 2017 год, его доход составил более 1 млн гривен, а доход его жены — почти 57 млн гривен. 

Как писал портал iz.ru, Инна Авакова ранее продала свою долю в украинском телеканале «Эспресо». Супруга министра владела 40% телеканала и получила за свою долю более $1,95 млн. 

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