Прямой эфир

Глава МВД Украины заявил о готовности прекратить охрану судов полицией

0
Фото: РИА Новости/Александр Максименко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что хочет прекратить охрану судов полицией и нацгвардией после решения отпустить из-под стражи активиста, который ранил полицейского возле Соломенского райсуда Киева 15 февраля.

«Судья Шевченковского суда отпустил из-под ареста человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому в то время, когда он охранял суд от вторжения туда радикалов. Суд, по сути, одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это нетяжким преступлением», — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что уже обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой созвать внеочередное заседание правительства. Там он намерен инициировать рассмотрение вопроса о прекращении дополнительной охраны судебных учреждений.

«Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!» — заявил украинский министр. 

Ранее 16 февраля сообщалось, что мужчина порубил топором 13 машин у здания Соломенского суда в Киеве. Злоумышленник разбил стекла, погнул металлические части и оторвал зеркала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политолог сравнил планы Авакова вернуться в Донбасс со штурмом Марса
В Крыму ответили на слова Авакова о создании патрульной полиции на полуострове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017