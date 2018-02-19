Глава МВД Украины заявил о готовности прекратить охрану судов полицией

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что хочет прекратить охрану судов полицией и нацгвардией после решения отпустить из-под стражи активиста, который ранил полицейского возле Соломенского райсуда Киева 15 февраля.

«Судья Шевченковского суда отпустил из-под ареста человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому в то время, когда он охранял суд от вторжения туда радикалов. Суд, по сути, одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это нетяжким преступлением», — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что уже обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой созвать внеочередное заседание правительства. Там он намерен инициировать рассмотрение вопроса о прекращении дополнительной охраны судебных учреждений.

«Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!» — заявил украинский министр.

Ранее 16 февраля сообщалось, что мужчина порубил топором 13 машин у здания Соломенского суда в Киеве. Злоумышленник разбил стекла, погнул металлические части и оторвал зеркала.