Мужчина повредил топором 13 машин у здания суда в Киеве

Мужчина порубил топором 13 машин у здания Соломенского суда в Киеве. Злоумышленник разбил стекла, погнул металлические части и оторвал зеркала.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался житель Одессы, который недавно приехал в столицу Украины.

Во время допроса мужчина заявил, что сделал это якобы «за Труханова».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает издания «Украинская правда».

Накануне, 15 февраля, у этого же здания суда, где избирали меру пресечения подозреваемому в хищении средств мэру Одессы Геннадию Труханову, произошла потасовка между членами националистических организаций и молодыми людьми, которые пришли поддержать градоначальника.