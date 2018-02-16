Мужчина повредил топором 13 машин у здания суда в Киеве
Мужчина порубил топором 13 машин у здания Соломенского суда в Киеве. Злоумышленник разбил стекла, погнул металлические части и оторвал зеркала.
Полиция задержала подозреваемого. Им оказался житель Одессы, который недавно приехал в столицу Украины.
Во время допроса мужчина заявил, что сделал это якобы «за Труханова».
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает издания «Украинская правда».
Накануне, 15 февраля, у этого же здания суда, где избирали меру пресечения подозреваемому в хищении средств мэру Одессы Геннадию Труханову, произошла потасовка между членами националистических организаций и молодыми людьми, которые пришли поддержать градоначальника.