Последний этаж

Пожар в 16-этажном жилом доме на севере Москвы произошел в ночь на среду, 28 февраля. Никто из жильцов не пострадал, но при исполнении погибли двое пожарных. Все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить. Этим будет заниматься управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ СК по Москве. Подробности — в материале портала iz.ru

Неисправная проводка

Возгорание на последнем этаже многоэтажного жилого дома № 3 по бульвару Матроса Железняка произошло поздно вечером 27 февраля: в квартире загорелись мебель и вещи. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Восемь человек успели покинуть 16-й этаж до прибытия пожарных. Еще четверых, 30-летнюю женщину и ее троих детей, младшей из которых — четыре года, с балкона горящей квартиры вывели спасатели.

«Я просто на автомате детей вывела и успела только обувь им схватить, а дальше — мокрый платок к носу и на балкон», — рассказала потерпевшая телеканалу «Москва 24».

С момента появления информации о пожаре до его ликвидации прошло меньше двух часов: сообщение поступило на пульт МЧС в 21:48 мск, возгорание было ликвидировано в 23:36 мск.

Вспышка пламени

Эвакуировав жильцов, спасатели вернулись в квартиру. Тогда, как рассказал iz.ru замначальника столичного управления МЧС Сергей Желтков, «при проведении спасательных работ и при тушении пожара произошла вспышка пока неизвестных паров газа с обильным воспламенением».

Иначе описал произошедшее в разговоре с ТАСС представитель столичного главка МЧС. По его словам, в горящей квартире «было нарушено остекление и произошел мощный выброс пламени». Оба спасателя скончались от ожогов на месте.

Возможно, в горящей квартире произошло то, что специалисты называют «обратной тягой»: при недостатке кислорода огонь затухает, а образующиеся газы заполняют пространство, и как только в помещение попадает свежий воздух, огонь мгновенно вспыхивает вместе с выбросом раскаленных газов. При этом взрыву не предшествует специфический запах или звук.

Жертвами вспышки стали двое сотрудников пожарной части.

Помощь семьям

В огне погибли 33-летний старшина Михаил Фомин и 34-летний прапорщик Александр Драевский из 41-й пожарно-спасательной части.

В МЧС отметили, что Михаил ранее был награжден медалью «За отвагу на пожаре». У него остались престарелые родители. Судя по данным Александра на страничке в соцсети «Вконтакте», он имеет два высших юридических образования. В 2005 году у них с женой родилась дочка.

Родственникам погибших пожарных уже пообещал оказать «всю необходимую помощь и поддержку» мэр Москвы Сергей Собянин. В каком размере будет оказана помощь, он не уточнил.

Особо важное дело

Уголовное дело по факту гибели пожарных возбудил Следственный комитет. Его расследованием займется первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного главка. Дело завели по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» (ч. 3 ст. 219 УК РФ), сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Неисправность электропроводки — основная версия произошедшего, но следователи проверят и другие. Для установления точной причины гибели пожарных будут проведены следственные экспертизы.