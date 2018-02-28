Курс ЦБ
$
Газета
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Прямой эфир
/

Последний этаж

Что известно о ночном пожаре в столичной высотке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Главный слайд
Начало статьи
Последний этаж
2018-02-28 12:04:33">
2018-02-28 12:04:33
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар в 16-этажном жилом доме на севере Москвы произошел в ночь на среду, 28 февраля. Никто из жильцов не пострадал, но при исполнении погибли двое пожарных. Все обстоятельства произошедшего еще предстоит установить. Этим будет заниматься управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ СК по Москве. Подробности — в материале портала iz.ru 

Неисправная проводка

Возгорание на последнем этаже многоэтажного жилого дома № 3 по бульвару Матроса Железняка произошло поздно вечером 27 февраля: в квартире загорелись мебель и вещи.  Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Восемь человек успели покинуть 16-й этаж до прибытия пожарных. Еще четверых, 30-летнюю женщину и ее троих детей, младшей из которых — четыре года, с балкона горящей квартиры вывели спасатели.

«Я просто на автомате детей вывела и успела только обувь им схватить, а дальше — мокрый платок к носу и на балкон», — рассказала потерпевшая телеканалу «Москва 24».

Квартира, в которой произошел пожар

С момента появления информации о пожаре до его ликвидации прошло меньше двух часов: сообщение поступило на пульт МЧС в 21:48 мск, возгорание было ликвидировано в 23:36 мск.

Вспышка пламени

Эвакуировав жильцов, спасатели вернулись в квартиру. Тогда, как рассказал iz.ru замначальника столичного управления МЧС Сергей Желтков, «при проведении спасательных работ и при тушении пожара произошла вспышка пока неизвестных паров газа с обильным воспламенением».

Иначе описал произошедшее в разговоре с ТАСС представитель столичного главка МЧС. По его словам, в горящей квартире «было нарушено остекление и произошел мощный выброс пламени». Оба спасателя скончались от ожогов на месте.

Возможно, в горящей квартире произошло то, что специалисты называют «обратной тягой»: при недостатке кислорода огонь затухает, а образующиеся газы заполняют пространство, и как только в помещение попадает свежий воздух,  огонь мгновенно вспыхивает вместе с выбросом раскаленных газов. При этом взрыву не предшествует специфический запах или звук. 

Жертвами вспышки стали двое сотрудников пожарной части. 

Помощь семьям

В огне погибли 33-летний старшина Михаил Фомин и 34-летний прапорщик Александр Драевский из 41-й пожарно-спасательной части.

Погибшие 32-летний Михаил Фомин и 34-летний Александр Драевский

В МЧС отметили, что Михаил ранее был награжден медалью «За отвагу на пожаре». У него остались престарелые родители. Судя по данным Александра на страничке в соцсети «Вконтакте», он имеет два высших юридических образования. В 2005 году у них с женой родилась дочка.

Родственникам погибших пожарных уже пообещал оказать «всю необходимую помощь и поддержку» мэр Москвы Сергей Собянин. В каком размере будет оказана помощь, он не уточнил. 

Особо важное дело

Уголовное дело по факту гибели пожарных возбудил Следственный комитет. Его расследованием займется первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного главка. Дело завели по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» (ч. 3 ст. 219 УК РФ), сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Неисправность электропроводки — основная версия произошедшего, но следователи проверят и другие. Для установления точной причины гибели пожарных будут проведены следственные экспертизы. 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017