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В Москве проверяют обстоятельства гибели спасателей при тушении пожара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Правоохранительные органы изучают обстоятельства гибели двух сотрудников МЧС при ликвидации пожара на севере Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

«По факту гибели двух сотрудников пожарной службы проводится доследственная проверка», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, сотрудники МЧС погибли при тушении пожара в квартире жилого дома по бульвару Матроса Железняка на севере Москвы в ночь на 28 февраля.

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