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При пожаре в общежитии в Пермском крае пострадали 13 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Количество пострадавших во время пожара в общежитии в городе Чусовой Пермского края выросло до 13 человек.

При этом министр территориальной безопасности края Андрей Ковтун не смогу уточнить ТАСС состояние пострадавших.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибли шесть человек, четверо пострадавших были госпитализированы, эвакуированы из здания — 34 человека. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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